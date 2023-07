Neuer Ausbildungskurs geht unter die Haut

Vorbereitung für Befähigungsprüfung

„Neben zeichnerischem Können und Talent ist es notwendig, die geforderten hygienischen und rechtlichen Vorgaben zu kennen und in der Praxis einzuhalten“, erklärt WIFI-Institutsleiter Harald Schermann. Der Lehrgang ermögliche eine grundlegende Vorbereitung auf die Befähigungsprüfung und die weitere Tätigkeit in diesem Berufsfeld. Einen Info-Abend gibt es am 5. Dezember im WIFI Burgenland in Eisenstadt. Die Teilnahme ist auch online möglich.