Lokale, über die man spricht: Zwischengang

Dass der Figlmüller zu den Wiener Touristenattraktionen zählt, ist jedem klar, der einmal die endlos lange Schlange gesehen hat, die sich fast täglich vor dem Stammlokal in der Bäckerstraße bildet - Menschen, die ausharren, um später „Schnitzel, das über den Tellerrand hängt“ auf ihrer To-do-Liste abhaken zu können. Dennoch war es eine kleine Sensation, als die Webplattform Taste Atlas dieses Lokal gleich auf Platz 1 der „Most Legendary Restaurants of the World“ setzte.