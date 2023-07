ORF stellt wichtige Weichen für die Zukunft

„Jede Woche fast die Hälfte der Menschen in Österreich mit Ö3 durch ihr Leben begleiten zu dürfen, ist einer der spannendsten Jobs, die es gibt. Mit meinem engagierten und kreativen Team werde ich dafür sorgen, dass Ö3 und das Medium Radio für die Hörerinnen und Hörer weiterhin so beliebt und relevant bleiben. Wir werden mit Kratky, Hiller und allen Ö3lerinnen und Ö3lern viel im Land unterwegs sein, auf die Menschen zugehen und sie miteinander ins Gespräch bringen“, so Pauser.