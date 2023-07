Tiroler Volksschauspiele: Telfs is back

Die Tiroler Volksschauspiele sind zurück. Und wie! Was Gergor Bloéb, Verena Covi und ihr Team heuer auf die Beine gestellt haben, ist - gelinde gesagt - grandios. „Back to the roots“ war ein Motto. Mit den „Sieben Todsünden“, die bei der Gründung der Volksschauspiele 1982 gespielt wurden, ist das gelungen. Doch weil Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn heute anders interpretiert werden als 1982 oder gar bei der Uraufführung vor fast 100 Jahren, hat Bloéb sieben Autoren, einen Filmemacher und eine Tanzchoreografin gebeten, die Todsünden in die Jetztzeit zu transformieren.