Anhänger löste sich und krachte in Gegenverkehr

Mit einem Auto samt Anhänger war Sonntagfrüh ein Obervellacher (50) auf der Mölltalstraße unterwegs. Plötzlich begann der Hänger zu hüpfen und löste sich. Dieser geriet in Folge auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Auto einer Frau (57) aus dem Bezirk Villach. Der Anhänger wurde weiter über die Leitschiene geschleudert und kam am Radweg zum Stillstand. Die 57-Jährige und ihr Ehemann wurden verletzt und ins Krankenhaus Spittal geliefert. Am Pkw der Frau und am Hänger entstand Totalschaden. Die Straße war wegen des Unfalls kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz standen auch die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr.