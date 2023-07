Eröffnet: Villacher Kirchtag geht in die 78. Runde

Armband und Herzal-Anstecker

Wer möchte, kann sich immer noch beim Stadtmarketing am Hans-Gasser-Platz um 78,78 Euro ein Tages-Armband holen. Damit können einen Tag lang alle Kinder- und Erwachsenenfahrgeschäfte ohne Aufpreis genutzt werden. Die Aktion gilt immer bis 22 Uhr. Auf keinen Fall darf das 5-Euro-Kirchtagsherz fehlen, das auch bei Sammlern besonders beliebt ist. Der Anstecker gilt als Gutschein für ein kostenloses Getränk, 20-Prozent-Rabatt auf ein Souvenir, Ermäßigung für Kokosbusserl der Konditorei Kosta sowie zwei Gutscheine für die Nutzung der Toiletten am Kirchtagsgelände. Zu kaufen gibt’s die Herzen Montags, Donnerstags und Freitags am Vormittag sowie Dienstags und Donnerstags am Vor- und Nachmittag beim Stadtmarketing. Der Herzlverkaufsstand am Hauptplatz hat täglich geöffnet. Außerdem gilt das Herz von Mittwoch bis Samstag als Ticket für die kostenlose Fahrt mit dem Kirchtagsshuttle von Faaker- und Ossiacher See in die Villacher Innenstadt.