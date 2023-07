Weltrekorde über 50 m Kraul und 50 m Brust

Katie Ledecky schrieb über die 800 m Kraul eine weitere Gold-Medaille in ihrer Laufbahn an. Die US-Amerikanerin siegte in 8:08,87 Minuten klar vor der Chinesin Li Bingjie (8:13,31 Min.). Für die 26-jährige Ledecky war es das 16. WM-Gold in einem Einzelbewerb. Sie überflügelte damit Rekordhalter Michael Phelps. Die 26 WM-Medaillen ihres Landsmann kann Ledecky in Japan noch nicht erreichen.