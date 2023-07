Letzter Tango im Tanztempel: Discos in der Krise

Innovative Konzepte statt Bargeld

Wichtig für die Disco-Betreiber sind jetzt neue Konzepte, um dem Besucherrückgang entgegenzuwirken. Das „Pentagon“ versucht nun, die Lage mit einem sogenannten „Teuerungsbonus“ zu verbessern: Gäste, die früher in die Diskotheken in Schärding, Braunau, Ternberg und Adlwang kommen, werden mit Wertgutscheinen belohnt. Diese gelten in den „Pentagon“-Discos wie Bargeld. Zu Einlassbeginn, also um 21 Uhr, erhalten Besucher Gutscheine im Wert von 30 Euro. Alle zehn Minuten verringert sich die Gutscheinhöhe um fünf Euro. Ab 22 Uhr ist die Aktion vorbei. Außerdem engagiert die „Pentagon“-Gruppe bekannte Entertainer und internationale sowie nationale Acts. „Wir müssen mehr bieten als daheim der Partykeller, also mehr Entertainment“, erklärt Bogner.