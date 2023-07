Diese Legenden geben Kraft fürs UFC-Spektakel

Was es braucht, um in der UFC Fuß zu fassen? Kampfsport-Können, unbändigen Willen, eiserne Disziplin - aber auch ein starkes Team, Unterstützer, Vorbilder. Bogdan Grad, der am 8. August in Las Vegas um einen Vertrag im MMA-Olymp rauft, hat alles davon. Neben einer Tattoo-Legende spielt auch der Terminator eine Rolle (siehe Video).