Die Burgenländer fahren weiter voll auf das Rad ab

Einen regelrechten Boom auf zwei Rädern hat es während Corona gegeben. Und die Begeisterung für das Radfahren hält auch weiterhin an, wie Michi Knopf, Geschäftsführer des gleichnamigen Fachgeschäftes in Mattersburg, erklärt. Besonders jene, die in ein teures Rad investiert hätten, würden dieses nach wie vor nutzen.