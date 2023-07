Jetzt steht der nächste Gottschalk vor der Kamera!

Ein Versuch ist es wert

Der bekannte Name ist ihm dabei sicherlich eine Starthilfe, was der Neu-Moderator auch gar nicht bestreiten will. „Ich bin stolz auf meinen Namen. Und ich bin stolz auf das, was mein Vater erreicht hat. In einer meiner ersten Folgen wird sein Kumpel Mike Krüger dabei sein, der ebenfalls ein leidenschaftlicher Golfer ist.“ Und auch das „Haribo“-Mogul Thomas Gottschalk selbst lässt es sich nicht nehmen, immer mal wieder aufzutauchen.