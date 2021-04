Thomas Gottschalk schwärmt über Lebensgefährtin

Thomas Gottschalk hat öffentlich über seine neue Liebe, Freundin Karina Mroß, geschwärmt. Mit ihr ist der Moderator seit 2019 liiert. „Mein Traum geht in Erfüllung, an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahe kommt“, verriet der 70-Jährige nun in einem Interview mit „Bunte Quarterly“.