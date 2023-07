Stehen bleiben, Polizei! Darf’s ein Kaffee sein?

Austausch, Tipps und Hinweise

Nicht allen Fahrgästen war der noch so freundlich ausgeführte Überfall uniformierter und bewaffneter Beamter gleich ganz geheuer. Wer es jedoch nicht ganz eilig hatte, ließ sich dann aber doch gerne auf das Angebot ein. Und es wurde viel ausgetauscht; zwanglos und speziell. „Ich wollte einfach nur die Gelegenheit nutzen, mit Polizisten zu plaudern“, erzählt ein Mann. Eine Dame wiederum schilderte gleich detailliert ihre besorgniserregenden Beobachtung der Drogenszene, die sie morgens oder abends am Bahnhof macht. „Die Schilderung nehmen wir ernst und reagieren darauf“, verspricht die St. Veiter Bezirkskommandantin Daniela Puffing. Auch die Klage, dass nach Bauarbeiten abmontierte Verkehrsschilder nicht wieder aufgetaucht sind, kommt an. Alles wird ernst genommen auch später in der Praxis, auch wenn nicht gleich alles unter Polizei-Zuständigkeit fällt. „Aber statt zu sagen, geht uns nichts an, schlagen wir dann Brücken zu den Einrichtungen“, verspricht Claus Kügerl vom Klagenfurter Stadtpolizeikommando.