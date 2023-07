Sarah Sagerer beim Debüt in Neuseeland Topscorerin

Sarah Sagerer hat am Mittwoch mit 21 Punkten in der neuseeländischen Tauihi Basketball Aotearoa (TBA) Liga debütiert. Die 27-Jährige aus Schörfling am Attersee war damit Topscorerin ihres Clubs Whai aus Tauranga City, der sich den Tokomanawa Queens 66:89 geschlagen geben musste.