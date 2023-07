Wollten Ämter lahmlegen: Razzia gegen Reichsbürger

Bereits seit einiger Zeit hatten Mitglieder der staatsfeindlichen Verbindung „Bundesstaat Preußen“ gezielt versucht, die öffentliche Verwaltung in Österreich lahmzulegen - am Mittwoch schlug die Exekutive zurück. In einer koordinierten Schwerpunktaktion führte der Verfassungsschutz acht Hausdurchsuchungen durch, 36 Anordnungen zur sofortigen Vernehmung wurden vorgenommen. Österreichweit wird in diesem Zusammenhang gegen 41 Personen ermittelt.