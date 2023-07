Selbst der Verteidiger hatte die Nase voll

Scheinbar erdrückende Beweise legte die Staatsanwaltschaft am Dienstag im Salzburger Landesgericht gegen einen Deutschen (71) und zwei Montenegriner (beide 48) vor. Handydaten, eine DNA-Spur, Zeugenaussagen, Schuhabdrücke und ein Schraubenzieher sollten das Trio hinter Schloss und Riegel bringen. Angeblich stiegen die Männer zwölfmal in Salzburger Wohnungen und Häuser ein, nahmen dabei Beute im Wert von rund 24.000 Euro mit. Die beiden Montenegriner sollen zudem noch in Graz eingestiegen sein.