Auböck wie über 400 m auch über 200 m Kraul WM-8.!

Für Auböck sind diese Titelkämpfe damit vorbei

Auböck hatte am Vortag über ein Swim-off den Endlauf erreicht, in dem er wie auch im Semifinale schneller war als im Endlauf. Er war nun auf Langbahn-WM-Ebene 13-mal am Start, insgesamt sechs Mal erreichte er das Finale. Mit der von ihm erhofften ersten Langbahn-WM-Medaille wurde es aber klar nichts. Der Kraul-Spezialist wies darauf hin, dass ihm die jeweils zwei 400- und 200-m-Rennen viel Kraft gekostet hätten. „Ich hatte zweimal Finale, nur wäre ich gerne in beiden Final-Läufen besser gewesen. Es geht darum, dass ich noch etwas mehr draufsetzen kann.“ Daraus möchte er nun in Richtung der WM im Februar in Doha seine Lehren ziehen.