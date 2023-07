Coup in Paris war Hallers großes Tour-Highlight

Die gute Form möchte der Kärntner nun konservieren - immerhin steht schon am 6. August die Weltmeisterschaft in Schottland an: „Das Profil liegt mir, die Strecke ist sehr lange und ähnelt einem Klassiker.“ Vorübergehend muss der Familienvater aber eine kleine Zwangspause machen. Denn sein Koffer ist in Wien hängen geblieben: „Da sind meine Radschuhe drin, ohne die geht gar nichts.“ Schon am morgigen Mittwoch startet er aber beim Kritierum in Wels.