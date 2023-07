Wienerin ELAV lässt die Moleküle wild tanzen

Vor allem im Osten Österreichs ist der Sommer in diesem Jahr besonders heiß ausgefallen. Da ist es gut, wenn ein poppiger Sommerhit etwas Kühle verbreitet. So passiert das bei „Moleküle“, der brandneuen Single der Wiener Künstlerin ELAV, die mit sanfter Elektronik das Tor in eine Welt voller Illusionen öffnet und ein untrügliches Gefühl für fremde Zweisamkeit transferiert. Der seltene Blitz der frischen Liebe gilt als jener Bereich, in der Moleküle ihre Geschwindigkeit verlieren und eine besondere Energie zwei Fremde zueinander zieht, noch bevor der erste Wortwechsel geschehen ist. So gilt der Song für jenen Moment der unsichtbaren Anziehung, der noch nicht vom ersten gegenseitigen Beschnuppern geprägt ist.