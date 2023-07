BBNO$ rappt mit Empathie und Liebe zum Menschen

Die Macht der Musik

Einen Plan B hat der 28-Jährige seit jeher in der Hinterhand und der ist für einen Musiker seiner Couleur eher unüblich. An der University Of British Columbia holte er sich ein Diplom in Kinesiologie. BBNO$ kann sich gut vorstellen, einmal als Ernährungswissenschaftler oder Arzt zu arbeiten. „Ich will den Menschen einfach helfen, das war schon immer so. Ich bin sehr empathisch und merke in meinem Umfeld sofort, wenn jemand ein Problem hat. Das Gesundheitswesen und die Wissenschaft waren mir schon immer ein besonderes Anliegen.“ Davor hat der sympathische Musiker aber noch so einiges in der Musik vor. „Songs zu schreiben und sie herauszubringen liebe ich am allermeisten. Selbst das objektiv gesehen schlimmste Lied kann eine ganz bestimmte Person da draußen irrsinnig glücklich machen. Das ist die Macht der Musik, die es in der Kunst so unmittelbar nirgendwo anders gibt.“