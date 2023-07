Bgld: Dieb schlich sich mit Kind in Wohnhaus

Ein Dieb nutzte am Samstag in Oberschützen (Burgenland) die Gunst der Stunde, als eine ältere Frau die Haustür zum Durchlüften offen ließ. Der Mann schlich sich mit einem Kind in das Haus und erbeutete dabei Bargeld. Die Polizei Pinkafeld hat die Ermittlungen aufgenommen.