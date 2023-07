„Nächtlicher Angriff der Monster“: ein Todesopfer

Mehrere Tote am Samstag

Auch am Samstag waren schon mehrere Menschen in der Ukraine durch russischen Beschuss ums Leben gekommen oder verletzt worden. In der Stadt Kupjansk im Gebiet Charkiw im Osten des Landes sei am Samstag ein Bewohner durch russischen Beschuss getötet worden, teilte die lokale Staatsanwaltschaft mit. Eine weitere Person sei bei dem Beschuss des Ortes Dworitschna im Raum Kupjansk getötet und eine verletzt worden, hieß es weiter.