Reiseverkehr: Lange Staus und genervte Autofahrer

Die Schwerpunkte in Österreich lagen in Tirol auf der Fernpassstrecke (B179) zwischen Füssen und Nassereith und auf der Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg. In Salzburg berichtete der ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler von langen Kolonnen auf der Tauernautobahn (A10) Richtung Süden vor einer Baustelle zwischen Hüttau und Flachau und vor der Mautstelle St. Michael.