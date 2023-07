Unsterbliche Superstars rocken das Musikfestival

Das schreibt Geschichte! Zwei Musikgrößen, die sich im „echten Leben“ nie begegnet sind, rocken gemeinsam in der Tribute Show „Falco Meets Queen“. Das Musikfestival Steyr bringt das Ausnahme-Konzert in den Schlossgraben. Die Premiere am Donnerstag versetzte das Publikum nach wenigen Minuten in Wallung. Schon bei der dritten Nummer - von mehr als 20 Kult-Hits - gingen die Handylights an. Nun wurde mitgerockt!