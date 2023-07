Als „Sugar“ auf der Staatsbrücke Leberkäse fraß

In der deutschen Hauptstadt soll eine Löwin frei herumlaufen. Nur: In Berlin weiß keiner, wem die Raubkatze gehört. „Unsere beiden sind es nicht“, schmunzelt Sabine Grebner, Chefin des Zoo Salzburg. Um den Salzburgern die Raubtier-Sorgen zu nehmen: „Sie sind ganz sicher in ihrem Gehege und kommen nicht heraus“, betont Grebner und berichtet vom kürzlichen Besuch der Zoo-Aufsicht EAZA.