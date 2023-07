„Öffi-Baustellen werden pünktlich fertig“

Den Eindruck mangelnden Baufortschritts auf der U6-Baustelle weisen die Wiener Linien zurück: Viele der Arbeiten seien „von außen nicht erkennbar“. So seien allein in der ersten Baustellenwoche 1500 Tonnen Gleisschotter entfernt worden und bereits an der Hälfte der Strecke Arbeiten an den Entwässerungsanlagen geschehen.