„Mamma Mia!“ Haydn rockt die Mörbischer Seebühne

„Thank You For The Music, Mörbisch!“ Angelehnt an einen legendären Song der schwedischen Pop-Ikonen von ABBA, schwärmen immer mehr Besucher der heurigen „Mamma Mia“-Seefestspiele von einem „zauberhaften Sommermärchen“. Dazu leisten ebenso großartige Studenten des Joseph-Haydn-Konservatoriums ihren Beitrag.