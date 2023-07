Rechter Protest gegen FPÖ-Chef Haimbuchner

Warum Ächtung der Burschenschaften?

Der FPÖ-Chef reagiert auf „Krone“-Anfrage einerseits in Sachen Burschenschaften so: „Die behördliche Ächtung von Burschenschaften ist nicht zu akzeptieren. Burschenschaften sind kein Problem für die Demokratie, sondern ihre Erfinder. Mein Handlungsspielraum, das beim Extremismusbericht klarzumachen, war nicht gegeben. Ich werde mich ab sofort in den zuständigen Ausschüssen und Gremien fortlaufend politisch dazu persönlich einbringen.“ Dies auch mit dem Ziel, diesbezügliche Einschätzungen durch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung entsprechend nachjustieren zu lassen.