Acht Katzenbabys im Wald in OÖ „entsorgt“

Was geht in einem Menschen vor, der hilflose Katzenbabys einfach im Wald aussetzt und sie ihrem Schicksal überlässt? Genau das passierte nämlich erst kürzlich in einem Waldgebiet in Oberösterreich. Insgesamt waren acht winzige Babykätzchen in einer Schachtel untergebracht und alleine zurückgelassen worden.