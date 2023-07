Deutschlandsberg als Sprungbrett in die Bundesliga

Nach dem Vizemeistertitel in der Regionalliga Mitte schaffte der Deutschlandsberger SC in der abgelaufenen Saison den guten siebenten Platz. Für Trainer Christoph Meier war wegen vieler Ausfälle einfach nicht mehr drinnen. Trotzdem schafften zwei Spieler des DSC im Sommer sogar den Sprung in die Bundesliga. Wir fragten beim Trainer der Steirer in der Sendung der 3. Liga nach.