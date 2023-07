Pleite-Geständnis: Markus Lanz erzählt von Armut

Mittlerweile ist der Südtiroler Markus Lanz einer der erfolgreichsten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Was in seiner Talkshow besprochen wird, beschäftigt am nächsten Tag die politische Landschaft des gesamten Landes. Nun gestand er, auch schon mal auf der Schattenseite des Lebens gestanden zu haben und sich Ruhm und Glamour nicht vorstellen konnte.