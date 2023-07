Susanne Gogl-Walli hat Olympia-Limit in der Tasche

„Weiß gar nicht, was ich sagen soll“

Mit ihrer Leistung war die von Wolfi Adler trainierte Athletin natürlich höchst zufrieden. Auf Bahn sechs lief sie in der noch sengenden Hitze um 17.27 Uhr ein Superrennen. Nur Sada Williams (Barbados/50,34) und Andrea Miklós (Rum/50,80) lagen vor ihr. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, meinte Susanne Gogl-Walli zunächst, dann aber sprudelte es aus ihr nur so hervor: „Ich bin mega zufrieden, jetzt bin ich zum zweiten Mal unter 51 Sekunden gelaufen. Die Form Richtung WM passt ausgezeichnet.“