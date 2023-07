Heftige Unwetter++ Großer Fund beim Schnorcheln

Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich immer deutlicher bemerkbar. Eine erbarmungslose Hitzewelle hält ganz Österreich fest in ihrem Griff und geht einher mit einer alarmierenden Zunahme von heftigen Unwettern. Und: Was als idyllischer Schnorcheltrip begann, endet nun in einem möglichen Alptraum für Familie aus Villach. Die Kinder machten nämlich eine atemberaubende Entdeckung auf dem Meeresgrund. Fragmente von antiken Amphoren wurden gefunden und kurzerhand mit nach Hause genommen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Dienstag, den 18. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.