Kiew will weiter Getreide liefern, Moskau warnt

Die Ukraine will, wie berichtet, trotz des Ausstiegs Russlands aus dem Getreideabkommen an diesem festhalten und den Schwarzmeer-Korridor auch in Zukunft für Exporte nützen. Doch davor warnt Moskau mit eindeutigen Worten: Die Sicherheitsgarantien für ukrainische Exporte seien aufgehoben. „Es handelt sich um eine Zone, die unmittelbar an das Kampfgebiet grenzt und in der ohne entsprechende Sicherheitsgarantien gewisse Risiken entstehen.“