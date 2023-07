„Infrastruktur ausbauen und Bewegung installieren“

Positive Rückmeldungen, Skandinavien zeigt‘s vor

Nach dem ersten Testpilot-Jahr fällt das Feedback durchwegs positiv aus. Sowohl vonseiten der externen Trainer, als auch der Kinder erfolgen positive Rückmeldungen auf die Ausweitung des Bewegungsprogramms an Kindergärten und Schulen. Im europäischen Vergleich hat Österreich schon wichtige Schritte gemacht, trotzdem ist das Vorzeige-Land in Skandinavien zu finden. In Norwegen hat die Bewegung, vor allem in der Natur, einen besonderen Stellenwert. Mit einem gestärkten Österreich möchte man aber auch im kommenden Schuljahr weitere Zeichen setzen! Den gesamten Talk sehen Sie im Video!