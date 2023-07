Brandanschlag auf Auto: Polizei folgt erster Spur

Auf Hochtouren laufen die Ermittlungen, nachdem ein Pkw in Großpetersdorf (Burgenland) in der Nacht in Flammen aufgegangen ist. 13 Stunden vor dem Brandanschlag war ein Verdächtiger aufgefallen, der offenbar von dem Pkw Fotos gemacht hatte, als er am Parkplatz vorbeigefahren ist.