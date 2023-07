Ärztekammer präsentiert jetzt 10-Punkte-Programm

Zwischen Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Stefan Ferenci, geschäftsführender Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, herrscht dicke Luft. Regelmäßig werfen sich der streitlustige Wiener Ärztevertreter und das Rathaus öffentlichkeitswirksam Vorwürfe an den Kopf. Das kommt nicht bei allen gut an. Jetzt hat die Wiener Ärztekammer aber einen 24-seitigen Forderungskatalog an die Politik und an den Wiener Gesundheitsverbund ausgearbeitet. Der liegt der „Krone“ schon vor, und er hat es durchaus in sich.