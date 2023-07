„Freue mich, wenn wir eine richtige Familie sind“

Bewundernswert, wie völlig unbedarft, ruhig und besonnen die Bewohner des nunmehr größten inklusiven Wohnprojekts in Oberösterreich reagieren, wenn Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer eine Schar an Journalisten durch ihre frisch bezogenen vier Wände führt und dabei erklärt: „Das einzigartige an diesem Projekt ist das Modell der Teilhabe, das hier gelebt wird: Wohnen, Leben und in einem nächsten Schritt auch Arbeiten geht in diesem Stadtteil Hand in Hand.“ Die Bewohner des neuen Wohnprojekts in Linz-Wegscheid, welches für 58 Menschen mit Beeinträchtigung neue Perspektiven bietet, wirken einfach glücklich.