Alte Geschichten der „Todfeinde“ neu aufgerollt

Die Taferlklausstube – ein feines Platzerl, wo sich die „Oldies“ regelmäßig treffen. Passend, denn die urige Hütte gehört einem ehemaligen Publikumsliebling aus Wels. Johannes Pestal und seine Gattin Susanne betreiben das Holzhaus, wo auch regelmäßig Eugen Würz mit seiner Band „Gutmensch“ Konzerte gibt. Nette Atmosphäre, gute Getränke – „alles, was wir brauchen, um die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen“, lacht Trajceski. Der Kontakt ist nie abgerissen, aber viele sind in die unterschiedlichsten Richtungen ausgewandert. „Basketball war immer ein Akademikersport. Eugen Würz wurde Psychologe, Peter Mayerl IT-Spezialist, Johannes Pestal Bauingenieur, und ich bin Betriebswirt im Ruhestand“, so Trajceski.