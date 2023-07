Solo-Sieg für Polen Kwiatkowski am Grand Colombier

Tadej Pogacar hat bei der Bergankunft der 110. Tour de France auf dem Grand Colombier weiter Boden auf Titelverteidiger Jonas Vingegaard gutgemacht! Der Slowene setzte sich am französischen Nationalfeiertag kurz vor dem Ziel von seinem dänischen Kontrahenten ab und verkürzte den Rückstand im Gesamtklassement auf neun Sekunden. Der Tagessieg am Freitag ging an den polnischen Ausreißer Michal Kwiatkowski.