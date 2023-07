Prügel-Video im Parlament in Kosovo geht viral

Nicht die erste Prügelei in einem Parlament

Immer wieder kommt es in Parlamenten zu ähnlichen Szenen. Zuletzt sind die Fäuste im türkischen Parlament geflogen. Dabei ist ein Abgeordneter von der oppositionellen Partei IYI verletzt worden. Auch in Senegal kam es aufgrund einer Beileidigung im Parlament zu Handgreiflichkeiten. Eine ähnliche Eskalation in Jordanien wurde sogar live im Fernsehen übertragen.