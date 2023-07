LASK holt US-Verteidiger Bello aus Deutschland

Der in Nigeria geborene Amerikaner spielte für Atlanta United in der Major League Soccer, ehe er im Jänner 2022 nach Deutschland ging. In der Bundesliga spielte er zehnmal für die Arminia, nach dem Abstieg kam er in der abgelaufenen Saison auf 21 Einsätze. Für die USA absolvierte Bello bis dato sieben Einsätze, bei der WM im Vorjahr stand er nicht im Kader.