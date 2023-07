Sichere Lebensversicherung? „Eine Spuk-Geschichte“

Horrende Verluste bei Kündigung

Problematisch wird’s vor allem dann, wenn man vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen will. Und das wollen viele. „Vier von zehn Haushalten kündigen aufgrund gestiegener Fixkosten aktuell Versicherungsverträge“, so Drobits. Im Falle der Lebensversicherungen dann der Schock: „Die ersten 7 bis 10 Jahre ist bei Lebensversicherungen überhaupt kein Gewinn da.“ Denn in dieser Anfangszeit schauen die Versicherungen und Banken nur auf sich selbst: Als allererstes werden nämlich die Provisionen, Abschlussgebühren und Verwaltungskosten abbezahlt - mit ihrem Geld, versteht sich.