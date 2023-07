Vierbeiner auf der Suche nach geeignetem Zuhause

Kaninchenpärchen

Die zweieinhalb Jahre alte Kaninchendame Grace (am Bild) wird mit ihrem fünfjährigen Partner Kuki in ein neues Zuhause vermittelt. Es handelt sich bei ihnen um sogenannte Rexkaninchen: sie können im Sommer zwar problemlos in einem Freigehege gehalten werden, sollten aber in den Wintermonaten unbedingt im Innenbereich untergebracht werden, da sie aufgrund ihrer Rasse zu wenig Winterfell für eine ganzjährige Außenhaltung entwickeln. Die beiden Kaninchen sind sehr menschenbezogen und aufgeschlossen.

Tel.: 0 732/24 78 87