Moonwalk mit den besten Kultstimmen

Am Samstag, 15. Juli, schickt Falco seinen musikalischen Apostel Michael Patrick Simoner. Es folgt eine explosive Hommage an die Rocker Linkin Park. Wer noch nicht kreischt: Koffi Missah hat die größten Hits samt Moonwalk des „King of Pop“ Michael Jackson drauf. Auch das sechste MusikfestiWels ist wieder bei freiem Eintritt? Yes!