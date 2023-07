„Nur kurz“: Italiens 10-Sekunden-Grapsch-Urteil

Proteste auf sozialen Medien

„Die Richter fassen das als Scherz auf? Für mich war das kein Scherz“, so die fassungslose Schülerin. Die Studenten- und Studentinnen-Vereinigung protestierte gegen das Urteil und fordert Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Diskriminierung in Schulen. Auch Männer wie der Schauspieler Paolo Camilli haben sich in den sozialen Medien klar gegen den Richterspruch positioniert.