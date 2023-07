Zünftige Musik-Highlights und Tanzleidenschaft

Am Wochenende ist Abwechslung angesagt: Für Konzert-Highlights sorgen u. a. Tribute Artist J. J. King mit einem Elvis-Auftritt im Circus Louis Knie oder der Musikverein Kleinreifling, der an drei Tagen musikalischen Hörgenuss bietet. Wer gerne flotte Tänze mag, kann dem „Dirty Dancing“-Musical in Linz beiwohnen oder beim Sommernachtsball der Tanzschule Hippmann in Wels gleich selber sein Können unter Beweis stellen.