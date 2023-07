Ostrowski ist den Dinos im Seewinkel auf der Spur

Michael Ostrowski zieht es im Juli in den Süden. Ein selbstgebasteltes Schild mit der Aufschrift „Strand“ in der Hand, so steht der Schauspieler, Regisseur, Moderator und Autor an einer Tankstelle am Stadtrand von Wien. Obwohl er von Sonne, Sand und Meer an der Adriaküste träumt, ist der Steirer für die nächste Folge seiner kultigen TV-Serie „Ostrowski macht Urlaub“ am Neusiedler See gestrandet.