Österreicherin (18) am Comer See vergewaltigt

Italien gilt als ultimatives Lieblingsurlaubsziel der Österreicher. Doch am beliebten Comer See in Italien sollen sich in der Nacht auf Montag schreckliche Szenen ereignet haben. Eine Österreicherin (18) soll von einem Mann vergewaltigt worden sein. Unter Schock und verletzt kehrte sie in ihre Unterkunft zurück und bat ihre Freundin um Hilfe.