Kälte-Ranking: Die „coolsten“ Orte Österreichs

Doch während es in Wien 36 Grad hat, sich der Wörthersee schon auf über 24 Grad aufheizt und in den heimischen Büros die Klimaanlagen auf Hochtouren laufen, gibt es immerhin ein paar Plätzchen, die für Abkühlung sorgen! Es wird also Zeit für härtere Geschütze - die fünf kühlsten Orte Österreichs. Diese Liste hält, was sie verspricht: